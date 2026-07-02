Wyoming despide temporada en El Intermedio con 'pulla' a los jueces: "Teniendo en cuenta el nivel de algunos, podría sacarse la plaza un hámster"

Wyoming pone el broche a la temporada de El Intermedio en un año intentos a nivel político y judicial: ""Algunos miembros de este equipo se han leído tantos autos, sumarios y sentencias que podrían sacarse una oposición a juez".

Wyoming inaugura el 'Campamento Wyo' en el último Intermedio de la temporada. Un año que, señala, ha sido "durísimo", cargado de actualidad política y judicial.

"Algunos miembros de este equipo se han leído tantos autos, sumarios y sentencias que podrían sacarse una oposición a juez", afirma el presentador, si bien añade que "teniendo en cuenta el nivel de algunos magistrados, podría sacarse la plaza incluso un hámster con acceso a Google".

Ante un año tan intenso, Wyoming propone en el último programa de la temporada tomar "aire fresco" y salir a la naturaleza en el 'Campamento Wyo': "Un lugar en el que huir de la asfixiante realidad, aprender y divertirse".

En este 'campamento', los monitores son, como no podía ser de otro modo, Sandra Sabatés, Andrea Ropero, Thais Villas, Cristina Gallego, Dani Mateo e Isma Juárez.

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