Andrea Ropero entrevista en El Intermedio a Carla Antonelli después de que la histórica socialista haya abandonado su partido tras la decisión del PSOE de ampliar el plazo para la ley trans. "Es un plazo mentiroso y que lo único que pretende es alargarlo", afirma Antonelli, que insiste en que "la ley Trans tiene que ser ley y nos tienen que escuchar".

"He sido diputada diez años, soy política y me conozco los entresijos y la manera de actuar", destaca la política trans, que asegura que ampliar el plazo de la ley trans como ha hecho el PSOE "es solo es dilatarla en el tiempo": "Que no engañen a nadie, quienes no podemos esperar más tiempo somos las personas trans, sobre todo las niñas niños y niñes porque crecen y no saben de tiempos políticos".

Aunque afirma que han utilizado a las personas trans, reconoce que no se siente utilizada por Pedro Sánchez, al que le manda un mensaje: "Confío en que como presidente es el que tiene que poner orden y no máss plazos. La ley tiene que ser por trámite de urgencia y si alguien puede es él". Además, Antonelli también habla de Carmen Calvo. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo de arriba,