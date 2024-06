"Abuelito Wyoming, ¿por qué tienes la boca tan grande?", pregunta Caperucita Gallego al entrar en el plató de El Intermedio, donde descarta que sea para "decir cosas interesantes" porque, si no, ya hubiera "alertado sobre el peligroso animal que devora todo lo que se encuentra a su paso con el objetivo de acabar con todos los españoles". "Y no, no es Perro Sanxe", sino el "lobo". Un animal que está usando la derecha y la ultraderecha para ganarse el voto de los ganaderos.

Sin embargo, Caperucita les desmonta la estrategia en este vídeo: "En realidad, los ataques de los lobos al ganado no son tantos como algunos dicen. En comunidades donde hay muchos lobos, como Castilla y León, el porcentaje de ataque solo es un 0,06%", informa. Es por eso que tira de ironía para cargar contra los ecologistas: "No les hagáis caso".

Además, comenta las polémicas palabras de Esther Herranz, eurodiputada por el PP de La Rioja, que ha advertido sobre que "el lobo está ahora ocupando zonas donde durante décadas no había estado" y está "presionando y acosando acosando municipios". Como, por ejemplo, uno de Cantabria, donde dijo que "los niños no pueden salir solos a la calle".

"¿Es que nadie va a hacer nada? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el defensor del menor y Revilla?", se pregunta Caperucita Gallego, que comenta lo más que lo están pasando los niños de estos municipios cántabros, que "tiemblan cada vez que salen de su casa".

"A mí no me va a pasar lo de la última vez que fui a visitar a mi abuelita", dice al tiempo que saca una escopeta, y asegura que está "preparada" para enfrentarse a ellos y trae refuerzos: "Estoy con los tres cerditos y las siete cabritillas". "Sí, se que somos personajes de ficción, pero los niños cántabros que viven escondidos sin atreverse a salir a la calle por los lobos también lo son; y la derecha los usa igual", sentencia.