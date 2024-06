Pedro Sánchez ha insistido hoy en desbloquear el Consejo General del Poder Judicial sin más dilación y asegura que "el Día de la Marmota se acabó". No así para Wyoming, que explica que "es el día número 2.018 en que nos levantamos con el CGPJ caducado". "Nos levantamos los ciudadanos, porque los vocales llevan tanto tiempo pegados a su silla que ahí ya se ha formado socarrat", aclara.

El Partido Popular, por su parte, no cede. Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de asaltar el poder judicial y defiende que solo negociarán con la mediación de Europa. Wyoming le responde y le recomienda que "debería renovar sus argumentos, usted tiene uno que le funciona genial: 'no renuevo el CGPJ porque no quiero'".

Sin embargo, desde la Comisión Europea afirman que la comisaria de Justicia no va a intermediar hasta que haya una propuesta clara para la renovación. Esto lleva al presentador de El Intermedio a gritar "¡Basta ya!" y asegurar que "es imposible salir de este bucle, esto ya no es el Día de la Marmota, apesta tanto que es el Día de la Mofeta".