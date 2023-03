"¿Qué haríais si ahora mismo en mitad de este plató me arrancara la ropa y me pusiera a bailar sensualmente delante de todos vosotros?", comienza su monólogo El Gran Wyoming. El presentador de El Intermedio hace esta pregunta para hablar de la importancia del contexto y explica que este "cambia el significado de cualquier acción y de cualquier palabra, especialmente en política".

Para ejemplificarlo, recuerda la famosa frase que José Antonio Labordeta pronunció hace 20 años en el Congreso de los Diputados: "A la mierda". A lo que añade que detrás de ella hay más que un simple ex abrupto y que el exdiputado no dijo lo que dijo porque sí, sino porque "estaba harto de que algunos diputados no le dejasen hablar libremente en el lugar donde la palabra debería ser siempre libre y respetada, el Parlamento", señala.

Este contexto, según El Gran Wyoming, no difiere mucho del que se vive hoy en día en el Congreso, pues "sigue habiendo personas en el Parlamento, y no pocas, que no dejan hablar e interrumpen porque consideran que las instituciones son suyas y entienden que los demás no tienen legitimidad suficiente para hablar en esa tribuna y defender sus proyectos políticos", sentencia.