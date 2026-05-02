Eduardo Herrada, afectado por la caída de la prórroga de los alquileres: "Vivir de alquiler es una incertidumbre constante"

El joven comparte piso con dos compañeros más y su contrato finaliza en agosto de 2027. Eduardo no puede evitar la inquietud ante la posibilidad de que su alquiler suba y no pueda hacer frente al incremento.

Andrea Ropero se desplazaba hasta el Congreso de los Diputados el mismo día que sus señorías iban a votar la prórroga o derogación del decreto del alquiler. Finalmente, el decreto fue rechazo, lo que va a afectar a miles de inquilinos.

Uno de estos inquilinos es Eduardo Herrada, que vive de alquiler con dos compañeros de piso. Actualmente, pagan 1.250 euros. El joven trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid como investigador y, en su caso, no puede vivir cómodamente. "Entre pagar el alquiler, los gastos, comer, el transporte y un poco de ocio, es imposible ahorrar como para pensar en comprar una vivienda a futuro", cuenta.

En su caso, su contrato finaliza en agosto de 2027 y manifiesta su preocupación ya que lleva ocho años viviendo en su barrio, está muy familiarizado con él y "hoy en día no me podría permitir un alquiler ni siquiera cerca de dónde vivo".

Eduardo explica que, en su zona, un piso de dos habitaciones puede costar entre 1.500 a 1.700 euros al mes, algo "inviable" para él. "Vivir de alquiler es una incertidumbre constante", se lamenta, "no saber si te van a renovar el contrato, si te vas a tener que ir... no te permite hacer una vida en muchas ocasiones asentada o tener un arraigo".

Para él una subida del alquiler podría llegar a significar abandonar hasta la ciudad, lo que implica dejar su trabajo y a su red de amistades. Para él, lo más difícil de asimilar es que nunca va a poder salir del bucle de "trabajar muchísimas horas, no tengo ahorros ni un ocio extenso ni tengo grandes gastos y me cuesta llegar a final de mes".

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