La brecha entre pensionistas ricos y obreros: "Es trabajar para morir. Si no puedes comer, no puedes vivir… ¿qué más da?"

En la temporada de 2018 de El Intermedio, Santi Villas se propuso recorrer un barrio rico y uno obrero para preguntar a sus vecinos cuánto cobraban de pensión. Las respuestas dibujaron un mapa claro de la desigualdad.

En el barrio rico, un vecino que había sido gerente de una empresa declaró cobrar 2.200 euros, "la máxima". Mientras tanto, en el barrio obrero, un pastelero jubilado relató que, tras 45 años cotizados, su pensión era de 900 euros. "Es trabajar para morir. Si no puedes comer, no puedes vivir… ¿qué más da?", reflexionó.

Otra vecina del mismo barrio obrero explicó que cobraba 550 euros y que no le alcanzaba para cubrir los gastos básicos: "Hoy me dejé 30 euros en la farmacia. ¡No se puede! Encender la calefacción, curar a mi marido… no es poco lo que tengo que pagar". Y agregó, resignada: "Porque somos mayores y estamos enfermos y comemos poco. Si comiéramos como estos jóvenes… ni para empezar".

De vuelta en el barrio adinerado, otro hombre explicó que su pensión también rondaba los 2.200 euros. Catedrático de Psiquiatría y becado por la OMS, confesó que, a pesar de estar jubilado, seguía dando clases. Aunque admitió que su pensión era de las más altas, consideró que "podía ser mayor" por todo lo que había trabajado, y aclaró que llegaba bien a fin de mes porque había "ahorrado con el tiempo".

Finalmente, una mujer de ese mismo barrio contó que cobraba unos 700 euros, porque había trabajado "muy poco de azafata en Iberia". Su comentario dejó clara su distancia con la realidad de muchos: "Si tuviera que vivir de eso, tendría que hacer un cursillo para no comer". Afortunadamente para ella, vive de la pensión de su marido, ex empleado del Departamento de Defensa de EEUU, que cobra 5.600 dólares mensuales.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de El Intermedio de 2018.

