Borja Sémper vuelve a evitar las preguntas de Andrea Ropero: "No responderle me parece de una mala educación tremenda"

A las puertas de la Junta Directiva del Partido Popular, Andrea Ropero intentaba preguntar a algunos de los pesos pesados del PP sobre la gestión de Carlos Mazón al frente de la DANA que ha arrasado Valencia.

Además de recoger opiniones de los barones del PP en Murcia o Castilla-La Mancha, que ofrecían tibios apoyos al presidente de la Generalitat Valenciana, en el vídeo sobre estas líneas también encontraba defensas más tajantes, como la de Rafael Hernando, que aseguraba que "Mazón no ha cometido ningún error".

Sin embargo, otros como Miguel Tellado, Esteban González Pons o Borja Sémper rehuían las respuestas de la reportera de El Intermedio. Este último 'reincidía' después de su 'espantada' hace unos días en el Congreso, no sin antes comentarle a Andrea que "sabe que me encanta ser educado y que me haga preguntas y no le responda me parece de una mala educación tremenda".