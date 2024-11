Andrea Ropero se ha trasladado hasta la Junta Directiva del PP para analizar con algunos de los pesos pesados del partido cómo ven la gestión de Carlos Mazón en la DANA que ha arrasado Valencia.

Entre los políticos que se han detenido a hablar con la reportera de El Intermedio se encuentra Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, que en el vídeo sobre estas líneas defiende "aséptico", según Andrea, la gestión de Mazón al frente de la catástrofe: "Él es quien tiene que asumir la reconstrucción", sostiene sin embargo el barón del PP.

A la hora de valorar si prefiere la gestión de Mazón sobre la DANA en Valencia, y la de Juanma Moreno Bonilla con el segundo temporal en Andalucía, prefiere no tomar partido y asegura que "no son comparables una situación con otra". "¿Quizá porque se mandó la alerta a tiempo y no hay que lamentar males mayores", comenta Andrea.

Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, también arropa a Mazón, si bien en su caso explica que "habríamos activado los servicios de emergencia de la comunidad autónoma y, en base al nivel de emergencia, ir activando los protocolos en función a como están redactados". "Entonces ¿usted no hubiese actuado igual que el señor Mazón?", le repregunta Andrea.