Andrea Ropero ha tomado la tempera a los políticos en el Congreso de los Diputados, donde tenía lugar una sesión de control al Gobierno que se ha convertido en un monográfico sobre la tragedia de la DANA.

Allí la diputada de Compromís, Águeda Micó, asegura rotunda que "el presidente Mazón es una vergüenza para las víctimas y el pueblo valenciano".

"Una persona que se supone que lidera, que dirige la administración más importante del país valenciá estuvo desaparecida cinco o seis horas incomunicado, sin saber lo que estaba pasando, mientras la gente se ahogaba por las calles, por las casas y en los polígonos industriales", comenta Micó.

La diputada sostiene que Mazón "debería dimitir ya y no entendemos cómo el PP no lo destituye fulminantemente". Además, señala que los populares "han dado cinco versiones diferentes de lo que estuvo haciendo Mazón ese día mientras estaba ahogándose la gente" y que "no tienen ninguna credibilidad".

Por ello, defiende la creación de una comisión de investigación donde se "depuren responsabilidades políticas" y que "sirva para que esto no vuelva a pasar".