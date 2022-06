Los tiempos han cambiado mucho desde que Aznarito y Felipón estuvieron en la Moncloa. Hoy en día la juventud es muy diferente, de manera que el dúo de ex presidentes ha querido analizar su situación y el futuro que les espera. Para Aznarito, los jóvenes de ahora no saben "ni delinquir" por estar todo el día enganchados a los videojuegos: "una mili necesitan", afirma rotundo el ex presidente.

Por su parte, Felipón cree que los jóvenes de ahora "no valen nada" y recuerda cómo, a su edad, "corría delante de los grises". Los expresidentes también critican la dependencia de "las pantallitas" que tienen los jóvenes de hoy en día, así como a los 'youtubers', a los que Aznarito declara su "asco" eterno: "Para opinar todo el rato hay que haber sido presidente", sentencia en el vídeo sobre estas líneas donde también carga contra la educación que recibe la juventud tanto en casa como en el colegio.

Su reflexión sobre Pegasus

"El espionaje es algo totalmente habitual e inevitable, es la vieja del visillo de la democracia, pero es por vuestro bien", ha destacado 'Aznarito', alentado por 'Felipón', en este vídeo.