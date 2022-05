El Gran Wyoming y Dani Mateo se convierten otra vez en 'Aznarito y Felipón' para reflexionar sobre el espionaje de Pegasus. "No sé que le ha dado a la gente ahora con eso de que 'es que no están espiando, me escandalizo completamente...", ha aseverado 'Felipón' que ha sido alentado por el propio 'Aznarito'.

Así, han hablado sobre el poder de los presidentes y "el derecho a espiar y a que te espíen": "A Rajoy le espiaron por espiar porque no se le entendía una mierda a ese hombre, eh. Anda que el día que lo elegiste te quedaste a gusto", ha espetado 'Felipón' a 'Aznarito'. Puedes escuchar su conversación al completo en el vídeo principal de esta noticia.