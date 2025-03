'Ayuso' afirma no conocer a su pareja: "Los novios, como la sanidad pública, como empiecen a darme problemas los externalizo"

La 'presidenta de la Comunidad de Madrid' se ha visto sorprendida en su casa por una persona que, supuestamente, no conoce debido a que es "un ciudadano particular anónimo".

Isabel Díaz Ayuso está intentando marcar distancia, a nivel público, con los negocios de su pareja, Alberto González Amador, tras su última imputación. Pero, ¿es algo que también está haciendo a nivel particular, por ejemplo, en casa? Cristina Gallego y Dani Mateo se convierte en la pareja para mostrar si ese distanciamiento ha ido más allá.

'González Amador' sorprende a la 'presidenta de la Comunidad de Madrid' en su casa, viendo uno de sus discurso. "Por favor, caballero, sea usted quién sea, deje el paquete en la puerta y lárguese", le dice. "Ay, Isa, qué graciosa eres, como cuando dices que Feijóo es el líder del partido", contesta él ante el comentario.

'Ayuso' le pregunta quién le ha dado permiso para entrar en la casa. "Nuestra casa", apostilla 'González Amador', "cuchi cuchi, que soy yo...". "Lo siento, pero yo solo veo a un ciudadano particular anónimo con el que no tengo absolutamente nada que ver y que está más feo sin peluca".

Su pareja responde que se quitó "las greñas" porque ella le dijo que eran de perroflauta y "está bien que delante de los medios quieras marcar distancia conmigo pero... estamos en casa". Ella sigue sosteniendo que no le conoce: "Si fueras mi novio tendrías que saber que te he dicho 100 veces que la alfombra persa del salón no se pita con los zapatos".

'González Amador' pregunta a 'Díaz Ayuso' por su día. "Muy malo", responde ella, "todo el día esquivando preguntas sobre los negocios de un tal Alberto Quirón ese, ni que la presidenta de Madrid tuviera que estar enterada de qué negocios se trae un ciudadano particular anónimo con la mayor adjudicataria sanitaria de la comunidad".

"¿Cómo es que ahora, soy un don nadie, cuando hace nada era tu mochi de mango al que hacienda le debe 600.000 euros?", pregunta él. "No sé si debería hablar de esto con alguien a quien no conozco", responde ella, "es que a mí con los novios me pasa como con la sanidad pública: como empiecen a darme problemas los externalizo".

"No seas cruel, Isabel, como la sanidad pública no... que la tratas muy mal", se lamenta 'Alberto'. "Si quieres puedo ser tu Zendal, estar aquí contigo aunque no sirva para nada", concluye.