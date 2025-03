Bronca en Madrid: Ayuso esquiva la nueva imputación a su novio mientras el PP tilda al Gobierno de "banda criminal"

Jueves de broncas en la política nacional, y en la madrileña. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez cuando le han sacado los asuntos judiciales de su novio, en especial la última imputación por corrupción y administración desleal. Pero, si bien antes entraba al trapo de dar explicaciones sobre el asunto, ahora ha pasado de refilón.

Así se ha evidenciado este jueves en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, en el momento en el Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, se lo ha echado en cara: "Ya no solo vive usted con un delincuente fiscal y un defraudador, ahora también vive con un imputado por corrupción", le ha reprendido Bergerot. En su tono habitual, Ayuso, que no ha dado explicación alguna, ha afeado a la formación regionalista su "interés inusual" por meterse en su "vida personal". "Pero, ¿por qué no hablan de las suyas? ¿Con quiénes han estado casadas sus jefas? ¿A qué se dedicaban sus maridos? ¿A qué se dedican las mujeres de los demás ministros? ¿En qué casas viven? ¿Quién lo paga?", ha cuestionado.

Por supuesto, la presidenta madrileña se ha sumado al barro para atacar al Gobierno central. "Yo diría que no conocen al 90% de los ministros de este Gobierno. Solo se los conoce o por chanchullos o por hablar del novio de Ayuso. Si no, no tendrían otro tema de conversación", ha planteado Ayuso.

Bergerot ha afirmado que Ayuso está "acorralada por la corrupción" y que está "entrando en la historia" del PP de "los áticos, los deportivos, la negligencia y la corrupción". Ante ello, Ayuso ha replicado que los "cómplices de forrarse" son los miembros de Más Madrid porque "las peores tramas de corrupción, la de Ábalos, Hidrocarburos, Aldama, rescates", se produjeron "durante la pandemia con su complicidad".

En su contrataque, ha tenido respuesta para Mar Espinar, Portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, quien también le ha reprocharon los "chanchullos" de su novio, redirigiendo el tiro hacia la figura de José Luis Ábalos, investigado por presuntas comisiones durante su labor como ministro. "Son ustedes los que están ocultando al señor Ábalos. Nada de lo que ha hecho Ábalos le es ajeno al señor Sánchez".

"Esta banda criminal llamada Gobierno de España"

En este pleno embarrando, el fuego cruzado pasa también por un juego de números. Espinar le ha vuelto a sacar la cifra de muertos en residencias durante la pandemia: "7.291 personas. Si no le gusta esa cifra tengo otra: 511, artículo del código penal". Y Ayuso ha respondido con otra sarta de números: "Oculta otra cifra: 265, las cuentas de Ábalos vinculadas al PSOE que ha descubierto la Guardia Civil". El barro ha ido más lejos aún cuando el número dos de Ayuso, Carlos Díaz-Pache, ha decidido subir la apuesta y hablar de Ábalos como "un putero con nuestro dinero".

Díaz-Pache ha endurecido aún más el tono llamando "banda criminal" al Gobierno de España, lo que ha provocado la bronca en la bancada socialista, que ha intentado tomar la palabra. El intento ha sido infructuso al recibir el veto el presidente de la Asamblea, que no les ha dejado hablar: "Mientras ustedes llamen criminales al gobierno de la CAM tendrán que aguantar que llamen al Gobierno de España banda criminal", ha espetado el popular Enrique Ossorio.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista ha asegurado que presentará una queja formal contra Ossorio, por su gestión del Pleno, tras el que Más Madrid le ha acusado de "censurar" a la oposición. El Pleno acabó, pero la bronca persiste.