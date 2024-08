Este 2024 El Intermedio ha cumplido 18 años. Para celebrarlo, se emitió un programa especial desde Florida Park en el que no faltaron las preguntas de varios políticos españoles que intentaron poner en un aprieto a el Gran Wyoming. La primera pregunta fue de Fernando López Miras, que quiso saber con qué político del PP se iría de escapada romántica. El presentador tuvo claro que se iría con Mariano Rajoy. "A París... andaríamos rápido por los Campos Elíseos, nos alojaríamos en un hotelito con encanto y nos dedicaríamos a lo mismo que los catalanes... hacer cosas", respondió Wyoming.

Por su parte, Yolanda Díaz quiso saber si el presentador se preocupaba por los trabajadores de El Intermedio. Además, no dudó en avisarle de que mandaría una inspección de trabajo. Wyoming respondió a la vicepresidenta que no conoce muchos las condiciones laborales de sus compañeros ya que no va por la redacción. "Le voy a dar un dato, yo me preocupo por todos y cada uno de los trabajadores de El Intermedio. soy como un padre para ellos, como una madre, les amamanto intelectualmente...".

El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero más que una pregunta le hizo una propuesta: "Por qué no te mojas y vas a hacer política". Además, fue un poco más allá y le pregunto si iría con él en una lista. "Presidente, usted me sonroja, pero no... ¡no me vendo a ningún partido... eso sí, me alquilo a cualquiera", respondió Wyoming.

Juanma Moreno quiso saber si Wyoming se esperaba que el terminara siendo presidente de la Junta de Andalucía debido al reportaje que hicieron hace unos años preguntando a la gente de Córdoba si sabían quien era Moreno. "Pero si es mérito mío", respondió el presentador al político andaluz. "Mi siguiente proyecto es llevarlo a usted a Eurovisión", le avisó.

La última pregunta fue la de María Jesús Montero, que quiso saber si, dada su edad, ya se planteaba jubilarse y, quizá, poner al frente del programa a una mujer. "Me alegra que saquéis el tema porque ya va siendo hora de que vayáis pensando en mi sustituto o sustituta", respondió Wyoming. "Mi tiempo frente a El Intermedio está ya terminando, calculo que me quedan 30 años", avisó.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.