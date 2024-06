Isma Juárez ha visitado Aldeanovita, un pueblo de Toledo en el que han idea una curiosa manera para evitar que ciertas palabras en desuso se pierdan: que cada vecino decore su casa con una palabra de su elección. El reportero no ha perdido esta oportunidad y ha decidido traer una de estas palabras para Wyoming.

El término que ha escogido es 'chochúo'. "Me habían dicho muchas veces que chocheaba pero nunca que 'chochuaba'", responde el presentador tras ver el cartel. "Anda que no hace años que no 'chochúo' yo...", añade Wyoming. El presentador pregunta a Sandra Sabatés si sabe qué puede significar esa palabra. La presentadora responde que ha estado poco en Toledo, "no he tenido la suerte de conocer a ningún 'chochúo'".

Isma, finalmente, descubre a sus compañeros el significado de la palabra: "'Chochúo' viene de 'chocho' que, como todos sabéis significa altramuz". "Eso iba a decir yo, me pica el altramuz, se dice mucho", responde Wyoming, lo que provoca las risas del público y Sandra. "Eran las pipas de antes...", continúa Isma. Ante las risas del presentador, Isma le dice: "Te estoy intentando salvar, estoy intentando sacarte con la red". Juárez concluye que estaba considerado "un manjar" por eso el significado de la palabra es "excelso, magnífico".