El futbolista Dani Alves ha contratado a un prestigioso equipo de abogados para reforzar su defensa tras entrar en prisión provisional y sin fianza acusado de violar a una mujer. Además de los sucesivos cambios de versión y contradicciones en sus declaraciones, testigos han confirmado el testimonio de la víctima, quien ha rechazado una posible indemnización económica si es condenado.

"Resulta decepcionante que una víctima de una agresión sexual tenga que renunciar a una indemnización para dar credibilidad a su denuncia", destaca Wyoming, que, sin embargo, afirma que "reconforta" ver que "las personas famosas y poderosas también tienen que rendir cuentas ante la Justicia".

Este escándalo ha puesto en evidencia la importancia de los protocolos de seguridad para las mujeres frente a situaciones de acoso y agresión sexual. Y es que los trabajadores de la discoteca actuaron al ver el ataque de ansiedad de la víctima avisando a los Mossos. Respondieron así al protocolo 'No callem', puesto en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona y que se inspira en el manual de actuación internacional 'Ask for Angela'. Pero, ¿de qué trata este protocolo? Sandra Sabatés da todos los detalles en el vídeo de arriba.