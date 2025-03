Así zanja una señora el debate de Thais Villas: "Es que encima no puedo hablar, me acabo de arreglar los piños"

'Hablando se enciende la gente' ha girado entorno al aumento del gasto en defensa en España. La pregunta ha generado un acalorado debate entre aquellos a favor y en contra de esta postura.

"Deseo que llegue un momento en que no haya guerras, ni armas", afirma una mujer. La señora apuesta porque el gasto en defensa no aumente y espera, debido a que es "cristiana alternativa", "un mundo en paz".

Otra señora expone que si hay una guerra es necesario que haya hospitales operativos. "La sanidad no funciona porque no quieren que funcione la sanidad pública", replica una mujer, que, además, está a favor de que los presupuestos en defensa aumenten "por el bien del país".

Otra señora también se pone del lado de los contrarios a aumentar el gasto en defensa: "Estoy en contra de toda la violencia y de las guerras". Además, considera necesario que ayuden a los jóvenes, a la gente que no puede acceder a una vivienda o que no tienen trabajo. La mujer termina zanjando el debate con una llamativa confesión: "No puedo hablar... me estoy arreglando los piños que se me han caído. Llevo una temporada mala".