Así responde Thais Villas a una mujer que afirma que su dato de okupación está mal: "¿A ti te ha pasado?"

"Ese dato es mucho más elevando", aseguró la mujer a Thais Villas tras decir que la okupación representaba el 0,06%. "Es oficial", afirmó la reportera a la mujer, quien reconoció no haberlo sufrido.

Thais Villas salió a la calle con 'Hablando se enciende la gente' en una temporada pasada de El Intermedio para hablar con los ciudadanos sobre la vivienday el precio del alquiler. ¿Estaban a favor de regular los precios de los alquileres o, por el contrario, defendían que había que dejar que el mercado lo haga solo?

Por un lado, una mujer defendió en el vídeo de manera tajante que la regulación no podía ser "a costa del propietario, ni de que ahora te lo bajen un 40% porque te lo dice Podemos". "Si a mí me pagan mucho, ¿por qué lo voy a tener que bajar?", preguntó indignada la mujer, que destacó: "Si no hay nadie que te lo alquile al precio que quieres, ya lo bajarás".

Una opinión parecida a la de otra mujer, que defendió que el precio lo tenía "que decidir el propietario, no el Gobierno" ya que "para ser comunistas, nos vamos a Venezuela". Además, la mujer inició un debate con Thais Villas sobre las cifras de la okupación ya que aunque Thais Villas había asegurado que en los datos oficiales la okupación representaba el 0,06%, la mujer lo negó.

"¿Ese dato quién lo ha publicado? Ese dato es mucho más elevando", aseguró la mujer a Thais Villas, quien le respondió tajante: "Está publicado, es oficial". "¿Usted ha pasado por un caso parecido?", preguntó la reportera a la mujer, que reconoció que no. Sin embargo, insistió en que "está en la prensa continuamente".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.