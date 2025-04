Una vecina de barrio rico sorprende a Thais Villas al decir con qué sueldo se puede tener una vida tranquila: "600 euros"

Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero en una temporada pasada de El Intermedio para descubrir la opinión de sus vecinos sobre la subida del salario mínimo interprofesional por parte del Gobierno a 950 euros. Una vecina de barrio rico aseguró que le parecía "mal" porque había "que pagar más a los empleados", por lo que "muchos sitios tenían que cerrar".

Por otro lado, un vecino de barrio obrero destacó que aunque "está bien de entrada porque es una subida, le faltaría subirlo un poco más". Por eso, el hombre mando un tajante mensaje a los políticos: "Deberían bajárselo ellos y subir un poco a los demás".

Por su parte, una mujer de barrio rico afirmó que si tuviera que apañarse 950 euros no podría mantener la vida que llevaba y seguir teniendo a su asistenta, que trabajaba en su casa desde hacía 25 años. No obstante, cuando Thais Villas preguntó por cuál sería el salario mínimo suficiente que tendría que tener un ciudadano para tener una vida tranquila y normal, a la mujer sorprendió a la reportera con una inesperada cifra.

"600 euros", contestó la vecina de barrio rico a Thais Villas, quien volvió a preguntarle ante la incrédula respuesta: "¿Con 600 euros cree que un ciudadano se puede arreglar para tener una vida normal respirando sin tener branquias?". "No lo sé, me haces unas preguntas...", respondió dubitativa la mujer, que terminó reconociendo que se había equivocado: "Realmente no, me he equivocado".

Por último, Thais Villas preguntó a la mujer por cuál sería su salario mínimo suficiente para vivir tranquila y pegarse la vida que le gusta. "Sería mucho más, con 1.500 euros estaría tranquila", afirmó la mujer, que destacó que podría mantener a su asistenta pero menos tiempo.

