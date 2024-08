Hace varias temporadas, Thais Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para hablar en El Intermedio con sus vecinas sobre moda a raíz de la Madrid Fashion Week. Una mujer de barrio rico que era diseñadora definió su estilo como "femenino, exclusivo, con un toque sofisticado y un cierto toque clásico". Además, la mujer de barrio rico aseguró que había tardado solo 15 minutos en vestirse. "¿Para ponértelo todo?", preguntó alucinada Thais Villas.

Por su parte, una vecina de barrio obrero explicó que solo le habían servido "tres minutos" para vestirse: "Lo que me ha costado sacarlo del armario" .Además, definió su estilo como "muy personal": "En general, visto con lo que me gusta, soy casual y me gusta ir cómoda". "A veces arriesgo un poquito y me pongo cadenas o medias rojas", confesó en el vídeo principal de esta noticia.

Por otro lado, preguntadas sobre cuál era la prensa más cara que llevaban encima, la mujer de barrio rico aseguró que el reloj, que le había costado más de 10.000 euros. "Ahora mismo solo se hacen por encargo", aseguró la mujer a Thais Villas, que respondió bromeando: "Pues vete corriendo, no vaya a ser que te lo robe". Por su parte, la mujer de barrio obrero destacó que ella era más de heredar: "Eso es un lujo".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.