Un hombre de barrio rico confiesa cuánto se ha gastado por ver el derbi madrileño: "800 euros cada entrada"

En la última temporada de El Intermedio, Thais Villas ha visitado un barrio rico y un barrio obrero con un objetivo claro: descubrir qué hacen en el día a día cada vecino.

En el barrio rico, un hombre explica que ahora en invierno tiene menos trabajo, pues es propietario de una escuela de sur y es "un negocio que se enfoca más en verano" y, por tanto, ahora "tiene mucho tiempo libre" que lo gasta en actividades como "ir al monte, pasear con el perro, hacer las compras" y básicamente en "disfrutar de la vida".

Al escucharlo, Thais reacciona con ironía: "Vamos, que no hace ni el huevo en todo el día". A lo que el hombre responde con una sonrisa: "Soy amo de casa".

Por otro lado, en el barrio obrero, una joven comenta que aprovechará que "es miércoles y está más barato" para ir al cine con una amiga. Su plan, explica, no supera los 20 euros de presupuesto.

En contraste, en el barrio rico, otro vecino cuenta que va a asistir al derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, para el que ha pagado 800 euros por cada entrada. Thais no puede evitar quedarse boquiabierta: "Yo no he ido nunca al fútbol, por eso me quedo muerta", reacciona sorprendida.

