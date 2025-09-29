Así reacciona Wyoming después de que Juanma Moreno reconozco el genocidio en Gaza: "Bienvenido al club de la gentuza"

Alfonso Serrano (PP) llamó "gentuza" a los que se manifestaron en La Vuelta contra el genocidio en Gaza. Sin embargo, Juanma Moreno ha reconocido el genocidio en Gaza. Así reacciona El Gran Wyoming al escucharle.

Sandra Sabatés analiza la "reticencia que ha demostrado hasta ahora el PP a hablar de genocidio en Gaza". Sin embargo, "parece que esto ha dejado de ser un tabú en el PP" después de que Juanma Moreno haya reconocido el genocidio. El presidente de Andalucía ha pedido que no se use a esa "pobre población que lo está pasando muy bien" como arma política.

"Bueno, qué alegría, pase directo al club de gentuza", destaca El Gran Wyoming, que recuerda en el vídeo principal de esta noticia cómo Alfonso Serrano llamaba "gentuza" a los manifestantes propalestina en La Vuelta. No obstante, el número dos de Isabel Díaz Ayuso ha querido matizar sus palabras hace unos días con Andrea Ropero.

"Me refería a la gente que utiliza la violencia para expresar sus ideas, no todo el mundo", afirmaba Alfonso Serrano a Andrea Ropero una semana después de llamar "gentuza" a los que se manifestaron en La Vuelta contra el genocidio en Gaza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.