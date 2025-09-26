Wyoming y Dani Mateo dedican un cántico a la UEFA: "Cómo no te voy a querer si has chafado el mundial a los de Israel"

La UEFA estudiará la próxima semana suspender la participación de la selección de Israel y sus equipos en competiciones internacionales, una decisión que parece seguir la estela de otras instituciones que han mostrado su apoyo a Gaza.

Cada vez hay más instituciones se están posicionando con respecto al genocidio que está sufriendo Gaza. "La última de ellas", como señala Sandra Sabatés, "podría ser la UEFA". La Federación del Fútbol Europeo va a estudiar la próxima semana suspender la participación de los equipos israelíes y su selección en competiciones internacionales.

"No hace ni un mes desde que arrancaron las protestas de La Vuelta y parece que el efecto dominó podría dejar a Israel fuera del fútbol", reflexiona el Gran Wyoming. El presentador expone que si culmina el boicot "en todos los campos del próximo mundial debería cantarse a los aficionados que protestaron la siguiente canción".

Dani Mateo aparece con un bombo para acompañar a Wyoming en su cántico futbolístico y el presentador muestra una bandera de Palestina. "Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si has chafado el mundial a los de Israel", cantan.

Su cántico se lleva una ovación del público. "¿Quieres hacer un bis?", pregunta Wyoming a Dani, "le das un tambor y es como un niño chico, a ver quién se lo quita".