Esperanza Aguirre minimiza el caso del novio de Ayuso: "Discrepa de la Agencia Tributaria en unas facturas que ha presentado"

Andrea Ropero acude a un desayuno con Isabel Díaz Ayuso y tiene la oportunidad de preguntar a algunos pesos pesados del PP, como Esperanza Aguirre o Paco Núñez, sobre el doble rasero con Alberto González Amador y Begoña Gómez.

Andrea Ropero ha estado en un desayuno con Isabel Díaz Ayuso, en el que también han estado presentes varios pesos pesados del Partido Popular.

En el vídeo sobre estas líneas, la reportera ha intentado hablar con ellos y preguntarles si hay 'lawfare' en el caso de Alberto González Amador.

Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, defiende que "no tiene nada que ver" el caso del novio de Ayuso y el de Begoña Gómez y que la diferencia está en las explicaciones de Ayuso y Sánchez.

Andrea le pregunta si considera censurable que "un empleado del Gobierno utilice su tiempo privado para defender a la pareja del jefe del Ejecutivo", para después aclarar que se refería a Miguel Ángel Rodríguez.

Esperanza Aguirre opina en la misma línea que Núñez y asegura que la pareja de Ayuso "discrepa de la Agencia Tributaria en unas facturas que ha presentado" y que eso "no se puede comparar" con los casos del entorno del presidente del Gobierno.

Andrea le recuerda que la pareja de Ayuso se enfrenta a "dos delitos fiscales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal". "Organización criminal basta con dos personas, las palabras son muy importantes", le responde Aguirre, a lo que Andrea le comenta que "yo he puesto las palabras que cita el juez".