"Turno ahora para un expresidente del Gobierno", destaca Andrea Ropero a El Gran Wyoming en la fiesta por los 18 años de El Intermedio, donde el presentador debe hacer frente a las preguntas incómodas de políticos de diferentes partidos. Eso sí, Ropero ya avisa a Wyoming de que no se trata de Aznar. Quien aparece en pantalla es José Luis Rodríguez Zapatero, quien hace al presentador una pregunta que lleva años queriendo hacerle.

"Tanto hablar de política, tanto criticar a los políticos... ¿por qué no te mojas y vas a hacer política?", pregunta el expresidente del Gobierno, que le hace una sorprendente pregunta final: "¿Estarías dispuesto a venirte conmigo en una lista?". "Por favor, señor presidente, usted me sonroja", confiesa El Gran Wyoming, que destaca que él es "un observador crítico que proyecta la voz de los que no pueden hablar".

Sin embargo, el presentador bromea: "No me vendo a cualquier partido, pero me alquilo a cualquiera". "De hecho, el que gane el domingo en Cataluña me puede nombrar conseller, sobre todo si es de Junts o Esquerra, porque yo siempre he sido muy separatista, me he separado tantas veces...", reflexiona en el vídeo principal de esta noticia.