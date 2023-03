Por el 8M, Thais Villas debatió con los ciudadanos y las ciudadanas sobre feminismo en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente'. La reportera encontró todo tipo de opiniones. Por ejemplos un señor, afirmó que "es más el 'feminazi' que el feminismo" y que "el feminismo es el sinónimo del machismo, es la misma brutalidad".

"Que no señor, que igual le pesa el gorro, que no es lo mismo", respondió Thais Villas, que no daba crédito, al igual que otra mujer que afirmó rotundo que hay que desechar ese tipo de términos porque son peryorativos sobre la mujer.

Por otro lado, un señor afirma que la mujer viene de siglos muy sometida al machismo y al hombre, por lo que ahora hay una oportunidad de este país de tratar de evolucionar. A lo que otro hombre afirma que el feminismo no debe ser una obligación para las mujeres. Por su parte, una mujer recuerda que "en los 80 las mujeres necesitaban que les firmara el marido para ir al banco" y que "todavía hay maridos a los que les gusta llevar el dinero".