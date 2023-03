Por el 8M, Thais Villas vuelve a salir a la calle con 'Hablando se enciende la gente', su sección de El Intermedio en el que abre debate con los ciudadanos de temas de actualidad. "¿Quién de aquí es feminista?", pregunta la reportera, creando ya división en el grupo que ha reunido.

"Estoy de acuerdo con que se visibilice todo lo de la mujer, pero estamos confundiendo al feminismo con las mujeres, el feminismo es el sinónimo del machismo", afirma un señor, ante la indignación de las mujeres del grupo. La primera, Thais Villas, que responde rotunda: "Que no, que no, que no, señor, que igual le pesa el gorro, que no es lo mismo". "Es la misma brutalidad", insiste el señor a la reportera, que exclama: "Dios dame, paciencia, por favor".

"Ni machismo ni feminismo" o "a mí también me asaltan", son solo dos de las frases machistas que también varios hombres mencionan en el debate, que puedes ver la completo en el vídeo principal de esta noticia.