El empujón de Miguel Ángel Rodríguez a Andrea Ropero ha ocurrido durante la toma de posesión de Mañueco como presidente del Castilla y León. La periodista de El Intermedio acudía con el resto de medios al parlamento autonómico para seguir el acto.

En los pasillos, Ropero ha intentando preguntar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre su asistencia al acto y la ausencia de Núñez Feijóo, el nuevo líder del PP, en el mismo. "No voy a hacer más declaraciones", le ha respondido tajante la presidenta madrileña.

Ha sido entonces cuando, tal y como se observa en el vídeo, Andrea Ropero ha querido repreguntar. Acto seguido, Miguel Ángel Rodríguez, director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha empujado a la periodista de El Intermedio y le he recriminado que hiciera su trabajo. "Disculpe, ya ha hecho declaraciones, señora", le ha espetado Rodríguez. "No hace falta que me empuje", le ha respondido inmediatamente Andrea Ropero.

"No la he empujado, lo que no hace falta es que haga usted el ridículo, señora", le ha insistido Rodríguez, que en ningún momento se ha disculpado con Andrea Ropero. "Lo único que he hecho es preguntar a la presidenta en un sitio en el que puedo preguntar. Nos han autorizado a hacer preguntas aquí. No voy a tolerar que usted me empuje", le ha seguido explicando la periodista.

Antes de marcharse, Miguel Ángel Rodríguez pide a cámara que se muestren las imágenes donde sale él empujando a la periodista: "Sáquelo, como todos los días". Nuevamente, Andrea Ropero le pide que no trate así a la prensa, mientras Rodríguez se marcha sin mirar atrás. En el vídeo que acompaña a esta información se puede ver el tenso momento vivido en el parlamento autonómico.