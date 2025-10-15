El mensaje de Wyoming "a los que gobiernan el mundo": "Queremos una paz justa, estable y duradera para Gaza"

El presentador de El Intermedio considera que los cimientos del plan de paz para Gaza "son muy frágiles". Aunque está "un poco mosca", considera que hay que mantener la esperanza.

El Gran Wyoming señala que es importante seguir recordando que "sea la hora que sea, hay que acordarse de Gaza", la frase con la que da comienzo al programa cada noche. El presentador expone que muchas personas "pretenden que pasemos página".

El presentador manifiesta su alegría por las huelgas y parones que se han producido en diferentes lugares de España en favor de Palestina. "Es importante que la opinión pública se mantenga vigilante porque los cimientos de paz de este plan son muy frágiles", añade.

"Llevamos tres días de alto al fuego en la Franja de Gaza y la situación allí es cualquier cosa menos pacífica", reflexiona. El ejército de Israel sigue atacando a la población y, además, Hamás ha empezado con una campaña de venganzas con milicias rivales. "Les recomendaría que se si se aburren se apunten a un curso de papiroflexia", expone, "lo único que matas ahí es el tiempo".

Wyoming indica que, en medio, "tenemos a casi dos millones de gazatíes sobreviviendo entre ruinas, recibiendo ayuda humanitaria a cuentagotas y rezando para que la cosa no descarrile". "Espero que a este proceso de paz no tengamos que acabar llamándolo 'pausa para el bocadillo'", añade.

Mientras, Donald Trump está haciendo "lo que mejor sabe hacer: amenazar". El presidente estadounidense ha exigido que Hamás se desarme y les ha advertido que si no lo hacen él mismo se encargará de ello, "incluso con violencia".

"Hay que seguir manteniendo la esperanza", señala Wyoming, "pero, yo, os confieso que estoy un poco mosca". El presentador expone que "a este proceso de paz le está ocurriendo un poco lo que siempre le pasa al Atleti: que al principio prometen mucho, pero luego...".

"Es necesario que, sea la hora que sea, nos sigamos acordando de Gaza", concluye, "es misión de todos recordar a los que gobiernan el mundo que no queremos más muertes, ni más genocidios, queremos paz, pero una paz justa, estable y duradera".

