2020 llega a su fin. Se trata de uno de los años más complicados de nuestras vidas; especialmente por aquellos y aquellas que ya no están, por el sector sanitario, que se ha desvivido por contener la pandemia, y por el conjunto de la sociedad, abocada a unas medidas de seguridad sanitaria sin precedentes.

Ahora bien, todo esto había que contarlo: si hay algo que caracteriza el momento que hemos vivido, es la imperiosa necesidad de comunicar los hechos. Y así se ha hecho en El Intermedio, donde se ha relatado de primera mano toda la actualidad —marcada por el coronavirus—, pero también los escándalos del rey emérito, el Ingreso Mínimo Vital o los crímenes de la Guerra Civil.

Andrea Ropero ha sido la fiel aliada de Wyoming en esta ardua tarea: sus entrevistas, en ocasiones protagonizadas por momentos tensos, han puesto en jaque a la sanidad madrileña, al Gobierno central y al propio Santiago Abascal, entre otros. Repasamos los diez momentos más vistos de la reportera de El Intermedio en este 2020:

"No me empuje porque me va a tirar": tensión al intentar entrevistar a Abascal

El pasado mes de febrero, Ropero intentó entrevistar a Santiago Abascal después de que éste acudiera a las protestas de los agricultores, que denunciaban la precariedad laboral que viven, así como el bajo precio al que se venden sus productos. Este momento de tensión es el más destacado del año: entre empujones, la periodista intenta extraer alguna declaración del líder de la formación de extrema derecha, que solo responde con sarcasmo: "Vas a tener que estar más en forma para seguirme", expresa el político, como se muestra en el vídeo que acompaña estas líneas. La joven, que incluso recibió un placaje, le respondió de manera contundente.

La entrevista con Ignacio Escolar sobre el rey emérito

En noviembre, Andrea Ropero se sentó a hablar con Ignacio Escolar, director de 'eldiario.es', para conocer los detalles de las cuentas opacas del rey emérito. Según el periodista, Juan Carlos I cobraba 300.000 euros anuales de las arcas públicas, mientras que la corona saudí le daba 65 millones. En el siguiente vídeo se cuentan los detalles de esta información:

El retrato de 'La Desbandá', uno de los mayores crímenes de la Guerra Civil

En 1937, unas 300.000 personas tuvieron que huir de Málaga ante el terror de las bombas franquistas. Los datos, a pesar de ser inexactos, concluyen que al menos 5.000 personas murieron en la masacre. Andrea Ropero habla con Jesús Majada, investigador especializado en los hechos, e incide en los detalles de este crimen olvidado, como se muestra en el vídeo inferior:

Ropero habla con los supervivientes de 'La Desbandá': "Fue una carnicería":

También en febrero, bajo el marco del aniversario de la masacre, Andrea Ropero habló con algunos de los supervivientes del suceso: "Sangre por todas partes... fue una carnicería lo que hicieron", explicaba Ana Palomares a los micrófonos de El Intermedio. En el siguiente vídeo puedes ver los testimonios completos de los que vivieron la tragedia, así como los datos del investigador Majada:

El vaticinio de Antón Losada de la caída de Cayetana Álvarez de Toledo

El pasado mes de junio, ante la cercanía de los comicios autonómicos de Galicia y el País Vasco, Andrea Ropero entrevistó a los periodistas Gorka Landaburu y Antón Losada. Este último, concretamente, se atrevió a adivinar qué ocurriría si Feijóo, candidato a la presidencia de Galicia por el PP, repetía una mayoría absoluta: "Caerá Álvarez de Toledo y, tras ella, Pablo Casado", sentenciaba el experto. Efectivamente, el líder popular se hizo con la victoria en las elecciones, y apenas dos meses después, en agosto, Cayetana Álvarez de Toledo fue destituida. En el vídeo inferior puedes ver el análisis completo:

La crítica de los expertos a la construcción del hospital Zendal

La construcción del Hospital Enfermera Isabel Zendal, también conocido como hospital de pandemias, ha sido uno de los hechos de actualidad más discutidos de los últimos dos meses. En este caso, Ropero se sienta con Fátima Caballero, periodista de eldiario.es, y Julián Ezquerra, médico y portavoz del sindicato Amyts. La primera define la construcción del hospital como "un escaparate para la presidenta", mientras que el segundo asegura que se trata de un "hospital propaganda" que ha supuesto un gasto "tremendo" de recursos. A continuación, puedes ver la entrevista a ambos expertos:

Desmontando los clichés franquistas: la conversación de Ropero con Ángel Viñas

Durante el mes de octubre tuvieron lugar varios actos vandálicos en Madrid: las estatuas de Largo Caballero e Indalecio Prieto (iconos socialistas), fueron grafiteadas con el calificativo de "asesinos" y "rojos". Unos hechos que, además, fueron aplaudidos y reivindicados por Vox. Ante esto, el historiador Ángel Viñas recoge el hilo de la reportera y define con dureza la actitud de la formación dirigida por Abascal: "Utilizo el mismo adjetivo que ha empleado usted [responde a Ropero]: vandálicos; vandalia. España para Vox se ha convertido en una vandalia: infame, ridícula y que no tiene que ver con la historia", sentenciaba el experto, como se puede apreciar en el vídeo:

El Ingreso Mínimo Vital, desde el punto de vista de quienes más lo necesitan

En septiembre, Ropero indagó en todo el proceso que acompaña a la adquisición del Ingreso Mínimo Vital. En una charla con Tamara Medel, empleada de hostelería en paro, ambas mostraron la ingente burocracia que se interponía entre la ayuda y los solicitantes: "Me pedían mucha documentación que físicamente no tenía en ese momento", expresaba Medel. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo que sigue a continuación:

Coronavirus y el sector de la limpieza: la emoción de las que también están en primera línea

"Me gustaría trabajar en mejores condiciones y que los puestos fueran más acordes a las necesidades". Así describe Maite Barba, una de las limpiadoras del Hospital de La Paz de Madrid, a Andrea Ropero su malestar por el trato recibido durante la crisis sanitaria. La trabajadora reivindica que debería tener "el mismo derecho" una limpiadora que una enfermera, pero denuncia que, en la práctica, son calificadas como "factor de bajo riesgo". En el siguiente vídeo puedes ver su denuncia:

La conversación de Ropero con una enfermera "engañada"

El broche a la recopilación del año lo pone, de nuevo, la denuncia del sector sanitario. El pasado mes de mayo, Andrea Ropero entrevistó a una enfermera que aseguraba haber sido "engañada y dada de lado" en su contrato de trabajo: "Fui a firmarlo y me llevé la sorpresa: me di cuenta de que acaba con la fecha del 30 de abril", critica. Es decir, le habían hecho un contrato de tan solo un mes. Un ejemplo más de la precariedad a la que se han visto sometidas algunas de las personas más importantes en la lucha contra la pandemia. Como se muestra en el vídeo inferior, este año no ha sido fácil para nadie.