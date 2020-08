Durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras su destitución como portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo afirma "lamentar profundamente" la decisión de Pablo Casado. "Es perjudicial para el PP y para una España fuerte, adulta, moderna y de ciudadanos libres e iguales", destaca la política, que declara que "Pablo Casado cree" que su "concepción de la libertad es incompatible con su autoridad".

De este modo, Álvarez de Toledo reconoce que no está de acuerdo ni entiende los motivos del líder del PP para destituirla: "Su decisión es la culminación de una expresión que he oído mucho de que 'Cayetana va por libre o es un verso suelto'". Además, critica que "en la política española se infravalora la fuerza de la libertad y del pensamiento crítico" como "si los partidos estuvieran condenados a formar parte de una secta en la que uno no se pueda expresar con libertad".

"La discrepancia no es sinónimo de deslealtad, la libertad no es indisciplina y el pensamiento propio nunca es un ataque a la autoridad", destaca Álvarez de Toledo, que resalta que "Casado necesita a su lado personas leales con criterio propio" y recuerda que "el ejercicio de la libertad forma parte de la obligación de cualquier persona en política".

Además, hace mención a sus compañeros del Partido Popular, a los que reconoce "su esfuerzo y compromiso por España": "Me hubiera gustado que todos tuvieran el máximo protagonismo sin atender a sus amistades y lealtades políticas". Preguntada por sus detractores, Álvarez de Toledo destaca que no hay "ni victorias ni derrotas": "No voy a entrar en ese lenguaje deportivo del que la política está contaminada". Por otro lado, la política afirma que no tiene tomada ninguna decisión sobre su futuro.

Álvarez de Toledo también habla sobre su relación con Vox, de la que afirma que pocas personas del PP han sido más duras con el partido de Santiago Abascal que ella. Además, la política también carga contra el Gobierno actual, al que define como "el más radical y ultra de la democracia". La exportavoz también explica que planteó que el PP debía ofrecerse a Sánchez, pero este eligió una "coalición ultra con Bildu y los separatistas": "Sánchez está coqueteando con la ruptura, debe abrazarse a la reforma. Debemos exigirle que rompa con Podemos".

Álvarez de Toledo mantiene sus palabras sobre el padre de Iglesias

Tras llamar "terrorista" al padre de Pablo Iglesias, las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo fueron borradas del acta del Congreso, algo que la política afirma que recurrirá, aunque sin el apoyo del PP.