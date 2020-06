Andrea Ropero entrevista en El Intermedio a los periodistas Gorka Landaburu y Antón Losada, quienes reflexionan sobre las elecciones gallegas y vascas. Losada tiene claro que si finalmente Alberto Núñez Feijóo gana con mayoría absoluta es un triunfo del líder del PP gallego frente a las tesis de Pablo Casado.

"En este campaña, ni existe Pablo Casado ni el Partido Popular, existe Feijóo y el PP de Galicia", destaca Losada, que afirma que "Feijóo se presenta a estas elecciones para abrir una segunda oportunidad" de liderar el PP a nivel nacional después de que no aceptara la primera oportunidad al no tener claro que iba a ganar.

"Para Feijóo estas elecciones son ese segundo tren que pasa de nuevo por su puerta y al que está firmemente decidido a subirse", insiste Antón Losada, que recalca que "si Feijóo obtiene un gran resultado" en las elecciones gallegas ve "mucho dolor en Génova".

Además, Núñez Feijóo se ha desmarcado mucho del discurso de Cayetana Álvarez de Toledo, por lo que Losada no tiene ninguna duda de que si gana Feijóo "caerá Álvarez de Toledo y tras ella, Pablo Casado": "A Casado le queda de vida hasta las elecciones catalanas, si el PP vuelve a darse un tortazo, que es lo que auguran las encuestas, no tengo duda de que será el momento en que Núñez Feijóo bajará a Madrid, presentará sus credenciales y dirá que tienen que elegir entre un líder que no gana elecciones como Casado o uno como él, que no para de ganarlas por mayoría absoluta".

Por su lado, aunque Gorka Landaburu afirma que "los partidos dan muchas vueltas y se recomponen, lo que está claro es que el PP tiene que ser un partido con un discurso moderado". Algo que para Landaburu no está aplicando: "Mucha gente dentro del PP no se atreve a decirlo frente a las Cayetanas de turno".

¿Por qué los votantes de Euskadi y Galicia son tan fieles?

Además, Andrea Ropero pregunta a los analistas sobre lo que vaticinan las encuestas: una repetición de los gobiernos actuales. El motivo, según Losada, es que "el PP ha sabido ocupar el espacio donde están la mayor parte de los gallegos", algo que ha mantenido Feijóo.

Algo parecido ha ocurrido en Euskadi. "El electorado más joven es un electorado que busca estabilidad, el voto de confianza", ha explicado Landaburu, que ha asegurado que votar al PNV es "un voto de garantía" por su capacidad de negociación con Madrid. Puedes ver la entrevista completa en este vídeo.