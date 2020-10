Durante los últimos días han tenido lugar varios actos vandálicos contra las estatuas de Indalecio Prieto y Largo Caballero, donde han llegado a escribir "asesino". Unos actos que son aplaudidos y reivindicados por Vox. Ante estos hechos han respondido un centenar de historiadores que se han unido para desmontar los "clichés franquistas" del partido que lidera Santiago Abascal.

Andrea Ropero ha charlado con Ángel Viñas, uno de esos historiadores, quien ha defendido que "España para Vox se ha convertido en una vandalía, infame, ridícula que no tiene que ver con la historia"." Es una guerra política y cultural, trasladando al 2020 lo que hacían los conspiradores antirrepublicanos en el 1936. inventándose cosas", ha contado.

Además de explicar el importante papel que tuvieron en la historia de España Largo Caballero e Indalecio Prieto, Viñas ha reconocido que "la democracia española no ha sabido, no ha podido, o no ha querido hacer lo que hicieron los Franceses para enfrentarse con los demonios de su pasado".