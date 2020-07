"Estoy bastante más en forma que usted, gracias", así responde Andrea Ropero al líder de Vox después de que Santiago Abascal intentara evitar responder a sus preguntas a base de carreras y empujones de la comitiva.

La reportera de El Intermedio se había trasladado hasta el Ministerio de Agricultura y Pesca donde los agricultores se concentraban para demandar precios justos, cuando al intentar entrevistar al secretario del partido de extrema derecha, Ropero ha sido protagonista de un tenso episodio.

La colaboradora intenta averiguar si Abascal había ido hasta la concentración a buscar votos o a apoyar realmente a los agricultores cuando el líder de Vox le ha recibido a empujones. Pero no me empuje. "No me empuje porque me van a tirar. Me va a tirar, no me empuje", insiste.

A pesar de las dificultades, Ropero acompaña a la comitiva y continúa sus preguntas. "¿Hasta dónde me van a acompañar?", pregunta Abascal. "Hasta donde sea necesario", señala la periodista mientras insiste en conseguir declaraciones.

"Vas a tener que estar más en forma para seguirme", le dice sonriendo el de Vox mientras continúa su carrera. Un comentario que tiene una pronta respuesta por parte de Andrea Ropero. "Estoy bastante más en forma quizás que usted, gracias ", le calla antes de recibir un nuevo empujón por parte de uno de los acompañantes del político de extrema derecha.

