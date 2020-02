"Estoy bastante más en forma que usted": así contesta Andrea Ropero a Santiago Abascal cuanto éste se ríe del tenso momento que está sufriendo la periodista, quien intenta hablar con el líder de Vox entre empujones de su comitiva. Incluso, Ropero, preocupada, pide que se rebaje la tensión: "No me empujen porque me van a tirar".

Después de ver el lamentable momento, El Gran Wyoming y Andrea Ropero analizan con el VAR de El Intermedio los detalles. "Diría que es roja y expulsión", afirma Ropero. "Hay contacto, intencionalidad, codo, hombro.... y todo menos respeto hacia el periodismo".