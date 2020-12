Como cada Navidad, repasamos los mejores momentos de El Intermedio en este año que termina. Un año muy complicado para todos por culpa de la pandemia del coronavirus, una crisis que nadie podrá olvidar. Como no podía ser de otra forma, El Intermedio también ha sufrido sus consecuencias, teniendo que realizar muchos de sus programas a través de videollamadas entre sus colaboradores durante el confinamiento.

Con la llegada de la desescalada el programa regresó a su querido plató, donde ha contando de primera mano toda la actualidad política y social muy marcada por la COVID, pero que también ha te nido hueco para la crisis migratoria, las elecciones de EEUU o la tensión política de España. A continuación, repasamos los mejores momentos de El Intermedio en 2020 con los vídeos más vistos del programa.

Wyoming responde a los insultos en redes

Durante el confinamiento, El Gran Wyoming tuvo que presentar el programa desde su casa a través de una videollamada. En uno de esos programas desde el 'sofá de su casa', el presentador leyó los insultos que recibía en redes sociales e instó a aquellos que le criticaban a seguir haciéndolo. "Podéis insultarme todo lo que queráis, tenéis libertad absoluta", afirmaba Wyoming en este vídeo.

La tajante respuesta de Thais Villas a una vecina de un barrio rico

"Hay que consumir y gastar", afirmaba esta vecina de un barrio rico mientras mostraba a Thais Villas el reloj de 3.500 euros que se acababa de comprar en plena crisis del coronavirus. En este vídeo de El Intermedio puedes ver el momento y la rotunda respuesta de la reportera.

Así defiende una joven de un barrio rico los sueldos bajos

"Si llegas a los 50 y tienes un sueldo bajo es porque no te has esforzado lo suficiente": este era el argumento de una joven de un barrio rico sobre por qué muchos españoles no llegan a fin de mes. En el siguiente vídeo recordamos el momento completo, que se hizo viral, ante la actitud de la joven, que afirmaba que "la gente quiere trabajar poco y ganar mucho" y que "en esta vida hay que esforzarse más".

La divertida reacción de un concejal de IU al escuchar a Vox

Otro de los vídeos de El Intermedio que se ha hecho viral este año ha sido este análisis de Dani Mateo, en el que muestra la divertida reacción de un concejal de IU al escuchar a Vox afirmar que "la libertad de cátedra es para los catedráticos".

La rotunda respuesta feminista de Sandra Sabatés a Vox, PP y Cs

Las reflexiones de Sandra Sabatés desde el pico de la mesa de El Intermedio son de lo más visto del programa. En el siguiente vídeo puedes ver el rotundo mensaje feminista que la presentadora mandó a Vox, PP y Ciudadanos: "Sola o acompañada, sobria o borracha, quiero llegar a casa".

Las polémicas palabras de un cura sobre la Ley Celaá

"Quieren que digamos que los niños de los colegios de educación especial estorban y que hay que matarlos", afirmaba el párroco José Antonio Abellán contra la nueva ley de Educación, cuyo objetivo, afirma, es hacer ver que los niños de educación especial "no tendrían que existir". Unas palabras que Dani Mateo, alucinado, analiza en este vídeo.

La tajante respuesta de Wyoming a Aznar tras llamar "tonto útil" a Sánchez

El Gran Wyoming analiza la crítica de José María Aznar al Gobierno de coalición y el voto de Bildu a los presupuestos. En este vídeo de El Intermedio puedes ver su respuesta al insulto de Aznar a Sánchez.

La surrealista frase de Ayuso que Wyoming trata de 'descifrar'

El Partido Popular es contrario a la 'Ley Celaá' y como caballo de batalla utiliza el hecho de que esta reforma de la ley educativa retire la mención al castellano como lengua vehicular. El Gran Wyoming cree que la denuncia del PP se basa en hechos reales: "Hay alumnos en España que no tienen un dominio pleno del castellano". Para desmotarlo muestra en este vídeo la surrealista intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Asamblea que refleja que ella misma "no tiene pleno dominio del castellano".

La divertida pregunta de Estopa sobre Aznar que 'descoloca' a Wyoming

David y José, de Estopa, charlaron en este vídeo de El Intermedio con El Gran Wyoming sobre cómo vivieron la cuarentena por el coronavirus. Los hermanos confesaron que era la primera vez que estaban tanto tiempo sin verse y descolocaron al presentador con una inesperada pregunta sobre José María Aznar.

La divertida reacción de Wyoming tras ver a Aznar de rubio

Sí, el ranking de los diez vídeos más vistos de El Intermedio en 2020 también lo protagoniza José María Aznar. En concreto, su radical cambio de look. En este vídeo puedes ver la divertida reacción El Gran Wyoming al ver al ex presidente de rubio. Además, el presentador responde tajante a las duras críticas de José María Aznar a Sánchez y su defensa a Isabel Díaz Ayuso.