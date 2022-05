El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, sigue reivindicando la creación de una comisión parlamentaria para abordar el escándalo del espionaje con 'Pegasus' y cree que la destitución de la directora del CNI no es la solución. Así lo ha defendido durante su entrevista con Andrea Ropero en El Intermedio.

Esteban ha aclarado que su formación no pide ningún cese porque "por donde hay que empezar es por aclarar lo que ha ocurrido". "Si después de investigar se ve que hay responsabilidades, será el momento de los ceses y las dimisiones, pero no antes", ha mantenido. No obstante, reconoce que el Gobierno tenía que hacer algún "gesto o movimiento" ante la crítica situación.

En este contexto, preguntado por si cree que peligra el puesto de Margarita Robles, ministra de Defensa, insiste en que "investigar y sacar a la luz sería lo mejor que podría hacer el Gobierno". "¿Y si Margarita Robles no es responsable de nada? ¿Y si hay otros que sí lo han sido? No voy a pedir su dimisión porque no sé qué es lo que ha sucedido".

Con todo, el portavoz del PNV ha valorado la posibilidad de que detrás de las escuchas esté Marruecos: "Defensa, presidente e Interior, y las fechas, esto suena a Marruecos una barbaridad. O eso algunos servicios de seguridad internos, como la Guardia Civil o la Policía Nacional, que podrían tener 'Pegasus', porque no lo hemos aclarado", ha mantenido el político.

Así, Estaban ha incidido en que "debería hacerse la comisión de investigación y el Gobierno debería ayudar desclasificando documentos".