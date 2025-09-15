'Almeida' 'anuncia' las medidas que tomará para frenar las manifestaciones propalestinas: "Madrid será la tumba del sanchismo"

El humorista Raúl Pérez se caracteriza de 'José Luis Martínez-Almeida' para dar a conocer lo que opina el 'alcalde' de Madrid tras la cancelación del último tramo de la etapa final de La Vuelta a España por las manifestaciones propalestinas.

En este vídeo de El Intermedio, El Gran Wyoming conecta en directo con 'José Luis Martínez-Almeida' para conocer su valoración. "El alcalde de Madrid está muy molesto con la cancelación del final de La Vuelta, se ve que se ha enfadado por quedarse en el evento por la 'tontería esa de los derechos humanos'", comenta Wyoming antes de la conexión.

Durante la llamada, Sandra Sabatés le preguntó directamente: "¿Cómo valora usted que el Gobierno haya pedido que se saquen a Israel de todas las competiciones internacionales?"

A esto, 'Almeida' respondió que todo lo que está haciendo el Ejecutivo con respecto a Israel "es vergonzoso". "Primero Sánchez se quiso cargar el ciclismo y ahora Teledeporte. ¿Cómo nos vamos a echar la siesta? ¿Leyendo 'Manual de resistencia'? Esto es intolerable, hay que tomar medidas y puede asegurarle que Madrid será la tumba del sanchismo", comentó indignado el 'popular'.

Como ejemplo de las medidas que anunció para evitar que las manifestaciones propalestinas interrumpan actos públicos, 'Almeida' propuso una idea insólita: trasladar "piedra a piedra la Muralla de Ávila" para impedir el acceso de los manifestantes.

"Como las vallas no funciona, vamos a trasladar piedra a piedra la Muralla de Ávila para que los perroflautas al mando de Sánchez no puedan entrar. Además, ya tengo eslogan: 'En Madrid no hay playa, pero mira qué muralla'", anunció 'José Luis Martínez-Almeida'.