Andrea Ropero pide responsabilidad a las redes ante el acoso: "Censuran una teta, pero no detectan un 'te voy a matar'"

La reportera de El Intermedio fue víctima del acoso y las amenazas de un hombre a través de redes sociales. Después de denunciarlo ante la Policía, el usuario fue detenido y condenado.

Andrea Ropero fue una de las protagonistas en el último programa de 'Equipo de Investigación'. La periodista contó en el programa presentado por Glòria Serra el acoso y las amenazas que sufrió a través de redes sociales. "¿Hasta dónde es la responsabilidad de las redes sociales?", plantea Iñaki López, ante el anonimato que ofrecen estas páginas para los acosadores.

El presentador expone que las redes "tienen una serie de filtros donde les aparece palabras concretas de amenaza o insulto, incluso puedes denunciar esos tuits, pero ¿cuál es la responsabilidad?". Beatriz de Vicente señala que debería existir una regulación "que todavía no hay". "Es como si yo te digo que Correos es culpable del anónimo que te mando", expone.

La abogada considera que estamos "en una laguna". López indica que, por ejemplo, se debería obligar a que cada perfil "se abra con una foto, un nombre y un apellido". Cristina Pardo, por su parte, señala que se debería cobrar a la gente que aparece como anónima.

"Sería interesante que, de algún modo, se les haga responsables de no quitar", indica de Vicente. "Me pregunto cómo es posibles que las redes sociales, 'X' en este caso, censure una foto de una teta y no sean capaces de detectar 'te voy a matar'", plantea Andrea Ropero, "que es evidente lo que te están diciendo".

