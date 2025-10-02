De Ana Botella a Mayor Oreja: Cristina Gallego repasa a los mayores 'filósofos' antiabortistas del PP

La colaboradora de El Intermedio analiza alguna de las declaraciones y afirmaciones que han hecho diferentes miembros del Partido Popular, como Alberto Ruiz Gallardón o Adolfo Suárez Illana, para defender su posición en contra del aborto.

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, ha aprobado una medida de Vox a través de la cual todas aquellas mujeres que quieran abortar deberán recibir información sobre el llamado 'síndrome posaborto'. Esta no es la primera que los populares comparten sus teorías antiabortistas. Cristina Gallego anuncia que va 'estudiar' alguna de estas teorías.

El primero es Alberto Ruiz Gallardón, "filósofo de la escuela 'Nietzscheteocurra abortar'". El exministro popular utilizó un curioso silogismo para exponer que la maternidad es la esencia de la mujer: "La libertad de la maternidad vale para decir que es lo que hace a las mujeres auténticamente mujeres".

"Gallardón descubría así que para ser mujer hay que tener hijos", comenta Gallego, "de lo que se deduce que las que no tenemos hijos, sino gatos, no somos mujeres, somos Cat woman". "Un argumento que te hace pensar en Sócrates, pero porque te da ganas de beber cicuta", añade.

Otro gran "filósofo antiabortista" fue Jaime Mayor Oreja, de la escuela de 'Santo Tomás de Aquí no se aborta'. El popular hizo una reflexión sobre "una moda que es peor que las chanclas con calcetines".

El ministro popular afirmaba que "la moda dominante es que una mujer pueda autodeterminarse cuando ella quiera matando, aunque no fuese una prolongación de su vida". "Ni el suicidio ni el aborto pueden ser derechos, son tragedias o crímenes", añadía.

"¿Sabéis esos pensadores de los que se dice que son unos avanzados a su tiempo?", plantea Cristina, "pues otras veces ocurre lo contrario". "Mayor Oreja refutó a Descartes que decía aquello de 'pienso luego existo' porque está claro que él existe, pero, lo de pensar, poquito".

Ana Botella, conocida como la 'Simone de Abortar', hablaba sobre unas imágenes de "niños de siete meses de gestación en las trituradoras" y afirmaba que le producía "auténtico sonrojo" que en cualquier lugar "un niño de siete meses entre en una trituradora".

"A ver, comparado con esta, la de 'relaxing cup of café con leche' fue una de sus frases más elevadas", comenta Gallego. La colaboradora pregunta dónde pudo ver la exalcaldesa de Madrid esas imágenes. "Igual confundió un informativo con una película de miedo", comenta Cristina, "normal, si confundía las peras con las manzanas, como para no hacerse un taco entre Trece TV y 'Viernes 13'".

El último filósofo popular del particular "simposio de teoría del antiaborto" de Gallego es Adolfo Suárez Illana, "más conocido como el Epicuro del Siglo XX". El popular defendía que "lo que no es un embrión es un tumor, eso está claro, y, si usted no toca ese embrión, ese embrión acaba siendo un paisano con barba como usted o una señora maravillosa". Suárez añadía que en Nueva York se había aprobado una ley por la que se podía abortar después del nacimiento.

"Hay que ver lo de Suárez Illana, tuvo una carrera política meteórica: voló muy alto, brilló mucho y, en cuanto le dejaron hablar, se estampó". Gallego termina su clase de filosofía antiabortista comentando que acepta preguntas vía e-mail excepto "cómo llegaron estas personas a cargos de poder, de eso no tengo ni puta idea".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.