La respuesta de Woody Allen cuando Thais Villas le pregunta por Gaza: "No podría añadir un comentario inteligente"

Thais Villas entrevista a Woody Allen, que en este vídeo habla, entre otras cuestiones, sobre el genocidio en Gaza. En este sentido, afirma que "no tengo nada que aportar" sobre esta cuestión "más allá de que queremos poner fin a esta brutalidad".

Thais Villas tiene la oportunidad de entrevistar a Woody Allen, el de carne y hueso: "Lo era cuando me desperté", afirma el director con su habitual sentido del humor.

Allen acaba de publicar su primera novela, '¿Qué pasa con Baum?', donde cuenta la historia de un escritor judío destrozado por una mala crítica. Un personaje que, según Allen, tiene que ver con él "en pequeñas cosas", pero no en su mayoría.

El cineasta afirma no tener "ni idea" de por qué, si considera que su infancia "ha sido maravillosa", tiene esa visión pesimista que imprime a sus personajes: "He salido rarito y no sé por qué", comenta.

Allen, que en sus películas habla mucho sobre la cultura judía, asegura que "no podría añadir un comentario inteligente" sobre lo que está pasando en Gaza "más allá de esos clichés que empleamos cuando queremos decir que queremos poner fin a tanta brutalidad".

"Cuando la gente me hace estas preguntas profundas sobre la vida o política o grandes cuestiones, no tengo nada que aportar", afirma Allen, que zanja la cuestión asegurando que "yo soy bueno haciendo chistes".

