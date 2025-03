Ana Belén hace un balance sobre su relación con Víctor Manuel: "Ha sido un camino estupendo"

Sandra Sabatés charla con la cantante y actriz Ana Belén. La artista repasa su carrera con la periodista en su sección 'Mujer tenía que ser'. La trayectoria de Ana Belén siempre ha estado muy ligada a la de su pareja, el también cantante Víctor Manuel. "Desde fuera parecéis la pareja perfecta", afirma Sandra, "¿qué ventajas tiene compartir vida personal y carrera artística?".

"Tiene muchas ventajas", afirma la artista. La actriz explica que un compañero que tuviera una profesión diferente quizá no hubiese entendido "tantas cosas que creo que, cuando compartes, tienes la obligación de entender de tu compañero". Ana Belén añade que también han tenido discusiones "como en cualquier relación". "Si no seríamos dos imbéciles", añade. "Éramos muy jóvenes los dos y los dos emprendimos un camino de aprendizaje que ha sido un camino estupendo", apunta.

Sabatés le pide a la cantante que comparta una canción "para no perder la esperanza" en los momentos complicados y convulsos que estamos viviendo. Ana Belén recomienda una canción de su pareja, Víctor Manuel, que decía: "Que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada". "Pero se cambia mucho", concluye la artista.