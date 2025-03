Ana Belén reflexiona sobre el paso del tiempo: "Me encuentro con la misma llama que cuando era jovencita"

Ana Belén es la protagonista de 'Mujer tenía que ser'. La artista charla con Sandra Sabatés sobre su carrera, el paso del tiempo o sus miedos. A este respecto, la cantante se ha definido en muchas ocasiones como miedosa. "Tengo que hacer un ejercicio por la mañana de 'bueno, he escuchado esto, he leído esto pero, venga vamos'", comparte, entre risas.

La artista explica que le da fuerza "tener un núcleo de personas a las que considero muy inteligentes, que me gusta escuchar, y unos amigos con los que comparto muchas cosas". Ana Belén confiesa que no sería capaz de hacer muchas cosas "si estuviera sola".

Sobre el paso del tiempo, la artista afirma que no lo piensa mucho. "Una se mira al espejo cada día y, como se mira cada día, no eres consciente", le dice a la periodista. "Sobre todo, creo que me encuentro con la misma fuerza, la misma llama que tenía por dentro que cuando era jovencita", añade, "digo 'soy más consciente'".