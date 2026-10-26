Wyoming: "Si yo fuera Sánchez, antes que una ley de nietos sacaba una ley de hijos no reconocidos de los Borbones"

"Solo un Borbón confundiría con tanta facilidad a una Jennifer con una Nuria", asegura Dani Mateo sobre la viral escena de la reina Letizia con un reportero de la televisión de Asturias.

Este fin de semana, los reyes visitaron Asturias para la gala de los Premios Princesa de Asturias. El Gran Wyoming y Dani Mateo se convirtieron en "seguratas reales" y se trasladaron a Llanes para garantizar su seguridad. Wyoming bromeó sobre la posibilidad de quedarse en Oviedo, donde había sidra gratis y celebridades como Indurain y Messi. Recordó una emboscada en Llanes en 1997 con el rey Juan Carlos, cuando doña Sofía apareció sin avisar. Dani Mateo comentó una escena con la reina Letizia y un reportero de TPA que inventó el nombre de su operadora de cámara, sugiriendo que podría ser un hijo ilegítimo de Juan Carlos. Wyoming añadió que, antes de una ley de nietos, preferiría una ley de hijos no reconocidos de los Borbones.

Este fin de semana, los reyes han visitado Asturias con motivo de la gala de los Premios Princesa de Asturias. Por ello, El Gran Wyoming y Dani Mateo se han convertido en 'seguratas reales' de los monarcas y se han desplazado hasta Llanes para encargarse de su seguridad.

"Podíamos habernos quedado en Oviedo con todo el famoseo, había sidra gratis y estaba todo el mundo; Indurain, Pedro Dique, Messi, Juan Ramón Lucas y la coletilla de Juan Ramón Lucas", ha asegurado Wyoming, que recuerda "una emboscada" sufrida en Llanes en el 97 con el rey Juan Carlos: "Se presentó doña Sofía sin avisar".

Nuestros 'seguratas reales' comentan también la escena que protagonizó la reina Letizia con un reportero de TPA, la televisión pública de Asturias, que se inventó el nombre de su operadora de cámara al ser preguntado por la propia reina.

"Yo lo veo sospechoso, ese periodista no se sabía el nombre de su compañera, creo que es un hijo ilegítimo de Juan Carlos", afirma Dani Mateo, que explica que "solo un Borbón confundiría con tanta facilidad a una Jennifer con una Nuria".

"Si yo fuera Sánchez, antes que una ley de nietos me sacaba de la manda una ley de hijos no reconocidos de los Borbones", responde el Gran Wyoming.

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