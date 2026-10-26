Ahora

'Seguratas reales'

Wyoming: "Si yo fuera Sánchez, antes que una ley de nietos sacaba una ley de hijos no reconocidos de los Borbones"

"Solo un Borbón confundiría con tanta facilidad a una Jennifer con una Nuria", asegura Dani Mateo sobre la viral escena de la reina Letizia con un reportero de la televisión de Asturias.

SEGURATAS REALES
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este fin de semana, los reyes han visitado Asturias con motivo de la gala de los Premios Princesa de Asturias. Por ello, El Gran Wyoming y Dani Mateo se han convertido en 'seguratas reales' de los monarcas y se han desplazado hasta Llanes para encargarse de su seguridad.

"Podíamos habernos quedado en Oviedo con todo el famoseo, había sidra gratis y estaba todo el mundo; Indurain, Pedro Dique, Messi, Juan Ramón Lucas y la coletilla de Juan Ramón Lucas", ha asegurado Wyoming, que recuerda "una emboscada" sufrida en Llanes en el 97 con el rey Juan Carlos: "Se presentó doña Sofía sin avisar".

Nuestros 'seguratas reales' comentan también la escena que protagonizó la reina Letizia con un reportero de TPA, la televisión pública de Asturias, que se inventó el nombre de su operadora de cámara al ser preguntado por la propia reina.

"Yo lo veo sospechoso, ese periodista no se sabía el nombre de su compañera, creo que es un hijo ilegítimo de Juan Carlos", afirma Dani Mateo, que explica que "solo un Borbón confundiría con tanta facilidad a una Jennifer con una Nuria".

"Si yo fuera Sánchez, antes que una ley de nietos me sacaba de la manda una ley de hijos no reconocidos de los Borbones", responde el Gran Wyoming.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Acuerdo de derechas para el Senado: Vox se retira de seis provincias y el PP no se presentará en otras tres
  2. Disturbios en Bilbao tras la convocatoria de Vito Quiles: decenas de encapuchados queman contenedores
  3. Trump alimenta la conspiración asegurando que ha habido un "fraude" en las elecciones brasileñas: "Parecían muy corruptas"
  4. El mando de la Guardia Civil en Ceuta declara que vio seis embarcaciones marroquíes el día previo a la entrada masiva
  5. Varapalo emocional a los vecinos de Tribulete 7 (Madrid): la jueza archiva su causa al no encontrar motivos suficientes para imputar al fondo por un delito de acoso
  6. Ana Kiro, la Taylor Swift gallega que superó a Julio Iglesias en los 70 cantando 'Galicia Terra Meiga'