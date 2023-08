Thais Villas charló varias veces durante la pasada temporada de El Intermedio con un grupo de niños sobre varios temas. Por ejemplo, la reportera charló con ellos en el vídeo principal de esta noticia sobre higiene personal. ¿Por qué es tan importante lavarse el pelo, ducharse o lavarse los dientes según los más pequeños?

"Si no te duchas, hueles mal y no quieres apestar a la gente", afirmó Alicia mientras que Álvaro destacó que no le gusta que le corten las uñas porque porque luego le "pican las rodillas" y no puede rascarse. Preguntados sobre cuántos días de la semana se duchan, Daniel protagoniza un divertido momento que desata la risa de Thais Villas: "Algunos días me lavo el culo y otros días me ducho entero. Los viernes, los miércoles y los lunes, culo, los martes y jueves me lavo entero".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.