Thais Villaspregunta a niños de primaria sobre la edad de sus padres y si creen que son mayores. "No son muy mayores", contesta una de ellas, a lo que la periodista espeta: "Te vas a ganar una buena herencia". Dos hermanas creen que son mayores y no viejos, porque "no han pasado de 50, ni tienen canas, ni les duele la espalda".

¿Cuál es la diferencia? Varios niños explicaban que cuando eres mayor es que "empiezas a trabajar, a pagar el alquiler" o "tener flexibilidad pero mucha menos que cuando eres joven", mientras que si eres viejo, es que "te has jubilado" o que "tienes más barriga que antes". Sin embargo, una niña explicaba que una persona es vieja "cuando les tienes que hablar un poquito más alto".

Lo de pasar a ser jóvenes, algunos lo situaban en torno a los 15 o 16 años "porque ya te quieres ir soltando de tus padres" o "estás todo el rato en tu habitación y todo el día con el móvil", decían, pero lo que varios tenían claro era el momento oportuno para irse de casa de sus padres. "A los 25 yo me voy de casa, lo tengo clarísimo", exponía una de ellas, mientras que otra esperaría a ser más mayor, "a los cuarenta y algo", aunque su hermana tenía otros planes: "Con quedarme esa casa me vale".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.