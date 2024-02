Thais Villas ha tenido la oportunidad de entrevistar a Emilio Morillo, también conocido como el 'abuelo Yoyo', que arrasa en las redes sociales por los vídeos que graba con su nieto y que cosechan millones de visualizaciones.

En el vídeo sobre estas líneas, 'Yoyo' afirma a Thais que "mi nieto me ha hecho famoso de la noche a la mañana": "El domingo nos vamos a Barcelona y ya me conocen 200 personas para hacerse una foto conmigo", recuerda Emilio sobre cómo comenzó su estrellato en las redes, donde se ha convertido en todo un icono para los jóvenes que, comenta" me dicen que se ríen mucho conmigo, que soy Dios, que soy muy guapo".

Emilio asegura que lo mejor que le ha pasado desde que se hizo viral es llevar a su mujer a un concierto de Omar Montes, donde incluso llegaron a salir al escenario. 'Yoyo' también ha vuelto mucho tiempo después a pisar una discoteca, en este caso junto a su nieto, una experiencia que define como "muy bonita" y donde notó el cariño de los fans: "me pedían fotos, una llorando, otra riendo", explica.