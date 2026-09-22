Hoy, en Congelados, el nuevo concurso presentado por Àngel Llàcer, Roberto Brasero, Daniel Diges y Karina se quedarán helados

laSexta emite el segundo programa de Congelados esta noche a partir de las 23 h con nuevos retos y famosos que deberán luchar contra sus impulsos. Entre ellos estarán Roberto Brasero, Daniel Diges y Karina.

laSexta emite esta noche el segundo programa de 'Congelados', con nuevos retos y famosos que deberán luchar contra sus impulsos. El concurso, que combina humor y resistencia a lo largo de caóticas pruebas, emite su segunda entrega en el Prime Time de la mano de Àngel Llàcer para amenizar las noches de la cadena.

La premisa de 'Congelados' es muy simple: los equipos, conformados por un líder y dos famosos, deberán entrar por turnos en una habitación cerrada y quedarse completamente inmóviles cuando el presentador, Àngel Llàcer, dé la orden. Allí dentro, deberán hacer frente a diversos y cómicos retos, diseñados para hacerles perder el control y, por tanto, la prueba.

Un divertido game show donde la paciencia, el autocontrol y la resistencia son la única clave para llevarse la victoria. Cada mecánica crea situaciones de humor que ponen en aprietos a los concursantes, quienes deben, ante todo, controlar sus emociones y soportar cualquier incomodidad, miedo o ganas de reír. Su mecanismo simple y entretenido está pensado para atrapar espectadores de todas las edades.

Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell serán los capitanes de equipo, y en cada programa, cada capitán traerá a dos invitados famosos diferentes para enfrentarse en divertidas y desafiantes pruebas.

Así funciona 'Congelados'

Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell lucharán por superarse en puntos junto a sus respectivos equipos para llegar a la última ronda y ganar el premio de 3.000 euros, destinados a una asociación benéfica de su elección. Los participantes deben entrar en 'El Congelador' y permanecer inmóviles, sin reírse ni moverse, mientras enfrentan diversos desafíos diseñados para hacerlos reaccionar.

El jugador que consiga permanecer impasible ante todas las molestias será el ganador de la ronda. Hay tres rondas: en cada ronda, un miembro de cada equipo se enfrentará a los demás, y el que menos se mueva recibirá la mayor puntuación (3-2-1 puntos). Àngel tiene un poder, y en cualquier momento del programa podrá otorgar tres puntos al equipo que él quiera.

En la cuarta ronda, los capitanes se enfrentarán en la Semifinal, en la que serán los únicos responsables de su puntuación cuando entren a la sala de 'Congelados' para repartirse 6-4-2 puntos. El equipo con menor puntuación queda eliminado. Los dos equipos que quedan pasan a la ronda final.

El equipo que llegue con mayor puntuación podrá elegir si jugar la prueba final para ganar un premio para una ONG de su elección o enviar a sus contrincantes de nuevo al 'Congelador'. En ese caso, si el equipo en la ronda final logra no moverse, se llevará el premio; de lo contrario, el premio será para el equipo ganador. Tienen dos cubitos de hielo que ser irán derritiendo según ellos se muevan. Si los cubitos se derriten, gana automáticamente el equipo contrario.

Los participantes del segundo programa

Àngel Llàcer vuelve a poner a prueba la capacidad de los famosos para permanecer inmóviles mientras tres equipos se enfrentan a todo tipo de situaciones para intentar llegar hasta la gran final.

Silvia Abril lidera un equipo junto a Roberto Brasero y María José Suárez; Miki Nadal compite con Daniel Diges y Adriana Abenia; y Lorena Castell se rodea de Karina y Ricky Merino. A lo largo de las distintas pruebas, los concursantes deben resistir bebés gigantes, globos a punto de explotar, un supermercado fuera de control, potentes chorros de aire, cactus y hasta un terrorífico cementerio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido