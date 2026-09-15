Miki Nadal, tras recibir una descarga eléctrica en la semifinal de 'Congelados': "Menos mal que tengo ya tres hijas"

Los equipos de Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell llegan a la semifinal de 'Congelados' prácticamente empatados y con mucho en juego: ¿quién permanecerá inmóvil mientras recibe los temidos 'cacharrazos'?.

Con los equipos prácticamente empatados, la semifinal de 'Congelados' se convierte en una auténtica batalla por la supervivencia. En esta fase, cada prueba reparte 2, 4 y 6 puntos, por lo que cualquier movimiento puede cambiar por completo la clasificación.

La prueba enfrenta directamente a Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril, los capitanes. Los tres toman asiento y reciben las instrucciones: deberán permanecer inmóviles mientras una máquina les somete a descargas eléctricas.

El aparato, bautizado como 'Meneotrón', se encarga de medir sus movimientos para determinar quién consigue aguantar mejor el reto. Además, los concursantes llevan un pulsómetro para controlar sus reacciones durante la prueba.

La tensión aumenta cuando una fuerte tormenta aparece en pantalla y el dispositivo comienza a descender desde el techo. Las descargas empiezan y los tres capitanes intentan aguantar sin moverse, conscientes de que cada gesto puede ser decisivo para sus equipos.

"Me ha dado un cacharrazo muy gordo, he perdido, me da igual", reconoce Miki Nadal, que insiste: "Me ha dejado fino, menos mal que tengo ya tres hijas y no quiero más". En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo Miki Nadal, Lorena Castell y Silvia Abril se enfrentan al 'Meneotrón' y tratan de quedarse completamente congelados ante las descargas. ¿Quién aguanta más? ¿Quién se mueve primero?

*Puedes volver a ver el estreno de 'Congelados' con Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril en atresplayer.com

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